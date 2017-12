Comme promis, Amazon Prime Video débarque sur l'Apple TV

André Boily 06-12-2017 | 15h42

Aux États-Unis comme au Canada, le géant américain Amazon offre dorénavant sa banque de vidéos en ligne sur la plateforme Apple TV, comme promis. C'est aussi un pas de plus dans la bataille que se font les trois grands groupes de diffusion en continu Netflix, Google avec YouTube et Amazon.

En matière de films et de série télévisées en ligne, nous connaissons tous Netflix, mais Amazon, très présent aux États-Unis, vient d'ouvrir une nouvelle porte par l'entremise de la plateforme Apple TV et d'une application dédiée appelée Amazon Prime Video.

Pour les propriétaires d'appareils Apple TV que de nombreux ménages canadiens et québécois possèdent pour accéder à la banque de contenus en ligne sur iTunes et sur Netflix, ceux-ci pourront à partir de maintenant accéder au deuxième plus important catalogue vidéo en continu.

De plus, il ne sera pas étonnant de revoir l'appareil Apple TV sur la boutique Amazon dans un échange de bons procédés.

Pour une fois, la sortie de l'application compatible tvOS de l'Apple TV et iOS (iPhone et iPad) s'effectue simultanément sur les marchés américain et canadien.

Et comme la toute récente version d'Apple TV est compatible 4K, le contenu ultra haute définition devient accessible. L'application Prime Video d'Amazon est compatible sur l'Apple TV de 3e génération ou plus récent.

Avec l'ajout de Prime Video, vous obtenez l'équivalent de 1,3 million d'épisodes télé et de films au bout de votre télécommande Siri. Bien entendu, Prime Video n'est pas gratuit, Amazon exige un abonnement annuel de 79 $CAN.