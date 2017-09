Les nouveautés du nouveau système MacOS High Sierra

André Boily 11-09-2017 | 07h47

Du système d'exploitation MacOS Sierra 10.12 à High Sierra 10.13, les nouveautés connues à partir de la version bêta (nouveau fichier système, réalité virtuelle, support vidéo H.265) sont assez intéressantes pour effectuer la mise à jour dès la sortie de la version stable.

Commençons par dire ce qu'il n'y aura pas avec le nouveau système d'exploitation High Sierra : la présentation de l'interface demeure essentiellement identique à l'actuel et excellent système Sierra ou MacOS 10.12.6, dernière version. On peut en dire autant pour le nom qui change peu : Sierra à High Sierra. Rien de très excitant de ce côté-là.

Par contre, sous le clavier, les modifications ou nouveautés creusent assez profondément dans le nouveau système.

Nouveau système de fichier

La plus notable est sans contredit le nouveau système de fichier Apple File System qui adopte une nouvelle architecture 64 bits conçue pour accélérer les tâches courantes sous Finder, pour les sécuriser et pour optimiser l'espace de stockage. Les testeurs de la version bêta rapportent un gain en rapidité et en robustesse.

À cause de nouveau système de fichier, attendez-vous à une installation plus longue qu'à la normale. Tous vos fichiers seront récrits dans le nouveau format et chiffrés en même temps. En cette période trouble concernant la sécurité de nos informations personnelles, c'est une bonne chose.

Metal 2 et réalité virtuelle

Même si les jeux vidéo sont plus nombreux sur les plateformes de son concurrent Microsoft (Windows et Xbox) pour ne nommer que celui-là, Apple a revampé les capacités de son système pour inclure celles de la réalité virtuelle et du logiciel graphique.

Nommé Metal 2, les performances devraient être meilleures tant pour les applications photo et vidéo très populaires sous Mac, mais aussi pour les jeux à venir qui supporteront ces capacités, comme sur la plateforme de jeux en ligne Steam.

Format vidéo H.265

Autre introduction majeure sous High Sierra, le format vidéo H.265 pour les intimes ou High Efficiency Video Coding - HEVC au long. Ce vidéo peut compresser des fichiers vidéo jusqu'à 40 % mieux que l'actuel standard H.264. Cependant, on dit de ce format qu'il sera surtout utilisé pour les nouveaux contenus plutôt que pour ceux qui existent déjà.

Photos

Enfin, l'application Photos va ravir des fonctions que l'on retrouve le plus souvent dans des logiciels photo haut de gamme, comme Photoshop ou Lightroom d'Adobe, au grand plaisir des photographes.

La profondeur de cette mise à jour fait penser à la transition de Leopard à Snow Leopard, un système plus performant et supérieur malgré le petit changement de nom.