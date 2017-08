Formats 4K et HDR pour le prochain décodeur Apple TV

André Boily 25-08-2017 | 16h59

Septembre sera un important mois pour Apple, non seulement parce qu'il y aura la présentation du nouveau et très attendu iPhone 8, mais aussi pour la mise à jour du décodeur Apple TV qui pourra enfin supporter les formats vidéo 4K et HDR.

Après avoir longtemps tardé et perdu des parts dans le marché des décodeurs pour l'accès à la télé par Internet, il fallait à Apple rajuster le tir de son produit actuel Apple TV.

Le mois prochain, le nouveau modèle que dévoilera Apple sera compatible avec les contenus vidéo en format 4K et d'imagerie HDR. Des techniques d'image longtemps disponibles sur les plateformes comme Netflix et que supportent des décodeurs comme le Roku Ultra et ceux des rivaux Amazon et Google.

Sur le marché, nous avons d'un côté les grands écrans télé format 4K et Ultra HD qui ont pris la place de nombreux téléviseurs HD dans les foyers et, de l'autre, des contenus des grands studios qui sont souvent filmés dans ce format - lequel, rappelons-le, offre deux fois plus de définition que le HD 1920x1080p.

Plus rares, les contenus HDR sont encore réservés à certains types de programmation. L'imagerie à grande gamme dynamique (high dynamic range imaging ou HDR) est une technique qui consiste à effectuer la synthèse de plusieurs photographies ayant des valeurs d'exposition décalées afin d'augmenter l'étendue dynamique d'une image numérique au-delà de ce que peut capter un appareil photo en un seul cliché.

La sortie du Apple TV 4K proviendrait de personnes bien au fait du projet, selon Bloomberg qui rapporte la nouvelle.

iTunes

Apple profiterait de l'événement de septembre pour mettre à jour son application TV lancée en 2016 et qui permet de regarder ses programmes et téléséries aussi bien sur l'Apple TV 4e génération sous tvOS 10.1 ou mieux, mais aussi sur les iPhone, iPod touch et iPad. Malheureusement pour nous, Canadiens, cette TV App n'est offerte qu'aux détenteurs d'un compte Apple ID basés aux États-Unis.

La première capitalisation au monde devra de plus augmenter sur sa plateforme iTunes la quantité de contenus disponibles en formats 4K et HDR si elle espère vendre des décodeurs Apple TV 4K HDR.

La grande techno a annoncé il y a une semaine qu'elle allait investir un milliard $ dans la production et l'acquisition de contenus télévisuels.