Ce qu'iOS 11 va nous apporter

André Boily 18-08-2017 | 16h18

Depuis plusieurs jours, la plus récente version bêta d'iOS 11 offerte aux testeurs et développeurs nous offre un aperçu des nouveautés et des caractéristiques techniques que nous prépare le géant Apple. Voici les principales.

D'abord, pour les développeurs - négligents - qui n'ont pas mis à jour leurs applications à 64 bits, celles qui ont été configurées en 32 bits ne pourront plus tourner sur la mise à jour système iOS 11.

Les applications Réglages, Météo et Appareil photo recevront des modifications mineures, principalement visuelles, et le Centre de contrôle présentera une nouvelle interface de musique. Toujours du côté Appareil photo, le mode Portrait avec arrière-plan flou sera standard sur iOS 11 alors qu'il était réservé au iPhone 7 Plus avec la dernière version d'iOS 10.x.x. Et si on active la grille de cadrage, la prise de photo en plongée sera facilitée par deux croix à aligner pour bien mettre l'appareil au niveau.

Pour les tablettes iPad, les utilisateurs découvriront enfin l'écran multitâche qui permet de profiter de la grande surface d'affichage.

Configuration «police»

Côté sécurité, la fonction Touch ID ou code de passe sera exigé pour permettre votre ordinateur d'accéder à votre iPhone sous iOS 11.

Dans Réglages, iOS 11 présentera comment utiliser la fonction d'appel d'urgence en appuyant cinq fois le bouton de réveil/repos qui ouvre une nouvelle fenêtre. De là, il sera possible en glissant vers la droite un curseur de faire cet appel d'urgence ou, pour sécuriser votre appareil, de désactiver Touch ID pour utiliser une phrase de passe. Pourquoi ? Parce que les forces de l'ordre peuvent légalement vous obliger à déverrouiller votre téléphone à l'aide de votre empreinte, mais avec pas votre mot ou phrase de passe qui lui est protégé par la loi.

Il n'y aura plus de symbole de localisation en bleu dans la barre de statut au haut de l'écran pour les applications qui l'utilisent.

Certains sites indiquent qu'il y aura une fonction « Ne pas déranger » lorsqu'on conduit. Les notifications seront réduites au silence, les messages n'apparaîtront plus sur l'écran verrouillé et les émetteurs de textos recevront un message automatique disant que vous êtes au volant.

Quand l'installe-t-on ?

Pour le commun des mortels qui font peu de cas des nouveautés système, il est toujours bon d'attendre quelques semaines après la sortie officielle d'une mise à jour majeure, comme celle d'iOS 10 à 11, que les premiers correctifs soient mis en ligne - question d'avoir un système sûr et robuste.

Le système mobile iOS 11 sortira cet automne.