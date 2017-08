Apple investit un milliard dans la production et l'acquisition de séries télé originales

André Boily 17-08-2017 | 07h55

Le géant Apple s'apprête à investir un milliard de dollars pour acquérir et produire des séries télé de grande qualité dans les douze prochains mois.

Selon le quotidien Wall Street Journal, l'investissement pourrait se traduire par une dizaine de nouvelles séries pour renforcer son offre télévisuelle sur sa plateforme numérique iTunes.

En comparaison, si Apple injecte 1 milliard $, ses rivaux comme Amazon ont dépensé 1 milliard en 2013 et plus de 4,5 milliards pour 2017, HBO 2 milliards (en 2016) et Netflix possède un budget de 6 milliards pour 2017. Une série à grand budget comme Game of Thrones nécessite 10 millions $ par épisode en moyenne, selon le journal d'affaires.

L'achalandage et les ventes ou locations sur la plateforme iTunes ont perdu du terrain aux mains de rivaux comme Netflix et Amazon. Si la plus grande capitalisation boursière du globe a produit des séries comme Planet of the Apps ou Carpool Karaoke, elle lui manque toutefois une série à grand déploiement comme celle de House of Cards, de Netflix, pour se relancer.

Du renfort du côté de Sony

Pour bonifier sa position concurrentielle et gérer ses budgets, Apple est allée chercher deux cadres de la division divertissement chez Sony, Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, lesquels sont entrés en fonction le mois dernier.