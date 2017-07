Brevets, Apple remet 2 G$ à Nokia

André Boily 28-07-2017 | 14h49

Résultat d'une poursuite pour bris de brevet, le fabricant d'équipements mobiles Nokia est plus riche de 2 milliards $US après le versement de cette somme par Apple pour régler ce contentieux juridique. Les deux sociétés technos ont toutefois accepté de travailler ensemble en téléphonie cellulaire.

En déclarant plus tôt cette semaine ses résultats financiers, les comptes du fabricant Nokia ont exposé le fameux 1,7 G d'euros qu'Apple a versés en liquide. Le fabricant suédois entend dévoiler plus tard en détail ce qu'il prévoit faire de montant obtenu dans un règlement avec Apple.

Plutôt que de s'enfoncer dans une dispute juridique, les deux sociétés technos ont convenu ensemble de collaborer en matière de téléphonie et de transmission de données. Dans les milieux bien au fait des implications de chacun, on parle de routage IP, de réseaux optiques et d'applications en santé.

Le contentieux en matière de brevets remonte à décembre dernier quand Nokia accusa Apple d'enfreindre avec ses téléphones intelligents iPhone une trentaine de ses brevets, et ce dès les versions iPhone 3GS.

La somme de deux milliards de dollars peut paraître élevée, mais c'est très peu quand on connaît la montagne d'argent liquide dont dispose la première et plus importante capitalisation boursière au monde. Au plus récent trimestre, Apple a dans ses coffres près de 256,8 milliards $ en liquide, selon CNN. Même le trésor américain n'en dispose pas autant.

Université du Wisconsin

Dans un autre litige de brevets, un juge vient de condamner Apple à verser 506 millions $ à la fondation de recherche Madison de l'Université du Wisconsin - une somme doublée par rapport à la décision d'un jury prise il y a deux ans. En cause, les puces informatiques utilisées dans certains appareils mobiles Apple qui auraient violé les brevets obtenus en 1998 par l'Université, un de ses professeurs en sciences informatiques et trois de ses étudiants. Apple n'est pas la seule entreprise visée, Intel Corp. avait aussi été poursuivie et un règlement fut convenu en 2009.

En douze mois, le titre d'Apple (AAPL) a gagné 45,60 $, soit une augmentation de 43 %.