Faute de demande, c'est la fin pour les baladeurs shuffle et iPod nano

André Boily 27-07-2017 | 17h07

Des produits naissent et d'autres disparaissent, Apple vient d'annoncer qu'elle cesse la production du shuffle et du iPod nano. Les deux baladeurs numériques ont également été retirés du site Web. Par contre, Apple conserve l'iPod touch et double ses capacités à 64 et 128 Go.

La gamme des baladeurs iPod se rétrécit. Il y a trois ans, l'iPod classic disparaissait du catalogue et, maintenant, c'est au tour des iPod nano et shuffle de prendre la direction du musée.

Parmi les baladeurs, il ne reste au catalogue que l'iPod touch - qui a le grand avantage de ressembler au téléphone intelligent iPhone - la fonction cellulaire en moins. Pour le côté positif, Apple ajoute au menu une capacité doublée, passant de 32 à 64 Go et de 64 à 128 Go. Sur le site canadien, le premier se détaille maintenant 249 $ et le second 369 $, respectivement 199 et 299 $US chez nos voisins.

Cannibalisation interne

La gamme iPod a contribué au succès de la plateforme de musique iTunes, mais il ne faisait aucun doute pour la direction de la firme à la pomme que les téléphones intelligents iPhone allaient lentement mais sûrement cannibaliser les iPod.

Il n'y a eu aucune mise à niveau du iPod nano en cinq années, Apple préférant ses appareils dotés d'applications beaucoup plus générateurs de revenus, comme l'iPod touch.