iPhone 8 : une reconnaissance faciale 3D à la place de l'empreinte digitale Touch ID ?

André Boily 04-07-2017 | 16h49

De nouvelles spéculations concernent - encore une fois - le prochain et très attendu iPhone 8 d'Apple. En cause, le bouton Touch ID servant au déverrouillage de l'appareil mobile par la lecture de l'empreinte digitale de son propriétaire pourrait bien être remplacé par un système de reconnaissance faciale.

Utilisé depuis la sortie du iPhone 5S, Touch ID permet entre autres d'effectuer des achats en ligne ou dans la boutique Apple Store avec le système Apple Pay. Efficace, sûr et rapide, son seul défaut - comme tous les autres boutons sur la face côté écran - est d'occuper trop d'espace. En d'autres mots, si Apple veut un écran sur toute la surface du téléphone, il devra le remplacer par un autre système de déverrouillage.

Reconnaissance faciale et d'iris

Deux sources indépendantes (Mark Gruman et Ming-Chi Kuo) bien au fait des développements du prochain iPhone 8 indiquent que l'appareil haut de gamme d'Apple utiliserait un système de reconnaissance faciale avec capteur de profondeur (3D) pour éviter toute contrefaçon par l'utilisation d'une photo de l'utilisateur. Un système similaire sur le Galaxy S8 de Samsung, premier fabricant à utiliser la reconnaissance faciale et d'iris de l'oeil, pouvait être déjoué par l'utilisation d'une simple photo et d'un verre de contact.

Gurman avance même que la technologie de reconnaissance faciale et d'iris d'Apple sera de beaucoup plus avancée et plus sûre que celle de n'importe quel autre produit concurrent. Le capteur serait intégré sous les couches de l'écran et capable de reconnaître la figure et l'iris en quelques millisecondes.

LG Display, prochain fournisseur d'écrans OLED iPhone ?

Autre manchette chez Apple aujourd'hui, cette fois du côté des écrans, le géant californien serait en voie d'investir entre 1,7 et 2,6 milliards $ chez le concurrent sud-coréen de Samsung, LG Display.

Pareil investissement dans la fameuse technologie OLED (diodes électroluminescentes organiques) de LG assurerait à Apple la fourniture d'écrans de haute qualité - reconnue pour être supérieure à la technologie à cristaux liquides, moins énergivore et plus souple pour produire des écrans incurvés.

Les écrans OLED pourraient être réservés aux modèles haut de gamme, comme l'iPhone 8.