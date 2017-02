Des nouveaux iPad et iPhone dès le printemps 2017

22-02-2017 | 14h56

Comme d'habitude absent du prochain Mobile World Congress à Barcelone, Apple devrait annoncer quelques nouveaux produits dans une keynote planifiée à la mi-mars 2017.

Selon le site japonais Mac Otakara, souvent bien informé, Apple profiterait de l'événement pour dévoiler une nouvelle gamme d'iPad Pro mais également de nouveaux iPhone.

Les nouvelles tablettes d'Apple devraient présenter des diagonales de 7,9 à 12,9 pouces et au moins l'un de ces modèles pourrait disposer d'un innovant écran dit «bord à bord» et dépourvu de bouton home, ce qui pourrait d'ailleurs préfigurer ce à quoi ressemblera la future génération d'iPhone.

Côté téléphones justement, Apple pourrait présenter une mise à jour de son iPhone SE, lancé il y a tout juste un an, lequel pourrait proposer jusqu'à 128 Go d'espace de stockage. Plus anecdotique, le haut de gamme constitué des iPhone 7 et 7 plus pourrait être décliné en une nouvelle couleur, le rouge.

Concernant le haut de gamme et les futures possibilités offertes par iOS, il faudra attendre la conférence pour développeurs WWDC, qui se tiendra à San José du 5 au 9 juin 2017.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple propose une conférence en mars. L'an passé, la marque à la pomme en avait profité pour dévoiler l'astucieux iPhone SE, un téléphone abordable qui reprend l'ensemble des caractéristiques techniques de l'iPhone 6s greffées sur un téléphone de 4 pouces de diagonale, ainsi qu'un nouvel iPad Pro de 9,7 pouces.