2017 sera-t-elle l'année des lunettes pour Apple?

11-01-2017 | 14h59

Apple travaillerait sur un projet de lunettes connectées de réalité augmentée en collaboration avec le spécialiste en optique de précision allemand Carl Zeiss, selon le site 9to5Mac.

C'est en réalité un blogueur, l'Américain Robert Scoble, qui est à l'origine de cette nouvelle rumeur après avoir parlé avec des responsables de Carl Zeiss présents au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas. Ils lui auraient alors confirmé ce projet de lunettes légères de réalité augmentée. Même si cette information est à prendre avec des pincettes, ce n'est pas la première fois que la marque à la pomme est créditée d'un tel projet. En 2016, Bloomberg annonçait déjà qu'Apple travaillait sur ce type de produit.

Dans les faits, ces lunettes à réalité augmentée seraient bien évidemment connectées à un iPhone. Le PDG d'Apple a déjà déclaré qu'il croyait davantage en la réalité augmentée qu'en la réalité virtuelle, ce qui tend donc à légitimer ce projet, même si pour le moment il ne s'agit que d'une rumeur. De manière étonnante, Robert Scoble prévoir une sortie du produit dès 2017. À noter enfin que Carl Zeiss a déjà lancé un casque de réalité virtuelle, le VR One, qui nécessite aussi l'association à un téléphone (Android ou iOS).

Lunettes connectées

Aujourd'hui, le marché des lunettes connectées n'en est qu'à ses balbutiements. Après l'échec de Google Glass, c'est Microsoft qui a créé la sensation en 2015 avec ses lunettes Hololens, qui permettent d'interagir avec des «inserts» de réalité virtuelle au sein d'un environnement bien réel lui. Elles sont commercialisées dans quelques pays, dont la France. Il ne s'agit évidemment pas encore d'une version grand public, mais d'un kit de développement pour professionnels.

Dans un genre complètement différent, Snaps a aussi lancé, à petite échelle, ses lunettes Spectacles qui permettent de filmer et de partager en ligne sur Snapchat de courtes séquences vidéos.

Le CES 2017 a aussi été riche en annonces, avec notamment les lunettes R8 et R9 présentées par la société californienne Osterhout Design Group. Elles bénéficient de la technologie Qualcomm à travers son tout dernier processeur Snapdragon 835 et devraient être mises en vente d'ici l'été 2017 aux alentours de 1000 dollars pour le R8 et du double pour le R9.

De son côté, la start-up israélienne Lumus a présenté à Las Vegas Maximus, un prototype qui permet de profiter de la réalité augmentée dans un large champ de vision de 55 degrés et qui peut se placer directement sur des lunettes de vue et ainsi profiter au plus grand nombre. Elles aussi pourraient être rapidement mises sur le marché.