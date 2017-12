Quoi et comment choisir des applications pour ses enfants

André Boily 14-12-2017 | 10h53

Sous le sapin de Noël, il y aura de nombreux téléphones intelligents, baladeurs numériques et tablettes étiquetés aux enfants. Mais le plus important ici n'est pas l'enveloppe, mais le contenu. Voici quelques jeux éducatifs pour enrichir leurs cerveaux.

Certains cadeaux seront déballés aussi vite qu'ils ont été emballés les jours précédents Noël et ceux-ci sont assurément les baladeurs numériques comme l'iPod touch (https://www.apple.com/ca/fr/ipod-touch/), des tablettes WiFi ou, pour les plus vieux, des téléphones intelligents.

En comparaison avec les jeux classiques ou non interactifs, les jeux et outils éducatifs sur baladeurs et tablettes constituent de formidables moyens d'apprentissage pour maintenir en activité et éveiller les capacités intellectuelles des enfants. Par exemple, il n'y a pas meilleur moment dans notre vie que l'enfance pour développer sa langue maternelle et en apprendre une seconde.

En français, deux sites Web font l'évaluation d'applications ludiques et éducatives pour les 2 à 17 ans. Il y a le site canadien Edululu sur http://edululu.org/fr et en France Déclickids sur http://www.declickids.fr/, mais pour une raison que j'ignore, leur site n'est pour l'instant accessible que sur Facebook.

Également chez nous, le site Protégez-vous propose 64 applications pour enfants sur leur site https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/applications-enfants.

Comme dans beaucoup de choses, tout est question d'équilibre. L'utilisation et le temps passé devant l'écran ne devraient pas dépasser 90 min par jour pour les 6 ans et 120 min pour les 12 ans. La Société canadienne de pédiatrie recommande un âge minimum de deux ans avant d'exposer son enfant aux jeux interactifs.