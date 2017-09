Pourquoi Horizon: Zero Dawn est le jeu de l'année 2017... à ce jour!

Pèse sur start 14-09-2017 | 15h57

L'année 2017 achève, les palmarès (de meilleurs films, meilleurs disques, meilleurs fromages, etc.) s'en viennent.



Bien que plusieurs joueurs sont trèèèèèèès excités par la parution prochaine de Mario's Oddyssey, notre collaborateur André Péloquin s'emballe et coiffe déjà un jeu - paru en janvier! - du titre du meilleur jeu de l'année 2017: Horizon Zero Dawn.



Pourquoi? Il vous explique ça dans cette vidéo.