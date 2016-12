Un jeu loufoque à essayer en famille ou entre amis

David Lamarre 02-12-2016 | 13h48

Après avoir testé Keep Talking and Nobody Explodes la semaine dernière, mes collègues et moi nous nous sommes demandé s'il existait d'autres jeux du même genre... La première réponse qui m'est venue en tête est Spaceteam, un jeu original et méconnu produit ici même à Montréal par le studio Sleeping Beasts Games.

Cette expérience multi-joueurs (3 à 8 joueurs) et multiplateforme (iOS et Android) demande à ses participants de communiquer efficacement les uns avec les autres et de savoir prioriser les objectifs pour mener à bon port un vaisseau spatial en difficulté.

Lancer une partie peut-être un tantinet difficile. La bonne nouvelle c'est que des utilisateurs Android peuvent faire équipe avec des utilisateurs iOS. La mauvaise, c'est qu'on peut compter plusieurs minutes avant d'avoir réuni les conditions nécessaires au début du jeu.



D'abord, tous les joueurs doivent télécharger Spaceteam sur leur appareil. Ensuite, ils doivent se brancher sur le même réseau Wi-Fi, car l'application ne supporte pas les connexions Bluetooth. Enfin, pour jouer dans la langue de Molière, il faut que le langage par défaut de tous les téléphones soit préalablement réglé en français dans les paramètres généraux du système d'exploitation.

Place à l'aventure

Une fois ces détails réglés, l'aventure peut commencer. Chaque joueur campe un membre de l'équipage d'un vaisseau spatial endommagé. Le téléphone de chacun se veut un tableau de bord, avec des boutons et des interrupteurs en tout genre portant des noms parfois dignes de Star Trek (ambi-crystal, bulbo-laser, proto-bouclier) et parfois complètement absurdes (maintenir son professionnalisme, installer les étagères).



Chaque joueur reçoit une série de commandes sur son appareil. Un délai de quelques secondes est accordé pour réussir chacune des opérations demandées. Chaque échec provoque des dégâts au vaisseau. Le hic, c'est que le réglage à ajuster se trouve presque systématiquement sur l'écran d'un autre joueur. Il faut donc communiquer les instructions à ses collègues tout en étant à l'écoute des requêtes de ceux-ci. Très rapidement, le vaisseau spatial se transforme en fusée de Babel...



Les parties sont rapides, excitantes et drôles. Contrairement à la plupart des jeux multi-joueurs, c'est une expérience coopérative pure. Il n'y a même pas de concurrence au sein de l'équipe pour déterminer qui est le meilleur joueur. Du coup, c'est un antidote parfait au syndrome du mauvais perdant, ce qui en fait un remplacement idéal aux jeux de société durant les réunions de famille ou les soupers entre amis.

Spaceteam de Sleeping Beasts Games disponible gratuitement sur iOS et Android.