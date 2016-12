Keep Talking and Nobody Explodes: un jeu qui détonne

24-11-2016 | 15h35

Parmi les contenus disponibles pour le casque Daydream View lors de son lancement, le jeu Keep Talking and Nobody Explodes se démarque.

Il s'agit d'une expérience à deux qui place les participants dans un scénario digne de la série 24 heures chrono.

Comment ça marche?

Pas besoin de deux casques Daydream View pour jouer à Keep Talking and Nobody Explodes.

Le joueur qui porte le casque de réalité virtuelle est «transporté» dans une pièce sombre où se trouve une bombe.

Son coéquipier joue l'employée de soutien qui dicte les directives à distance pour désamorcer la charge explosive.

Le succès de l'opération réside alors dans la communication entre les deux joueurs: celui qui porte le casque doit expliquer clairement et rapidement ce qu'il voit à l'autre joueur. Ce dernier se réfère à un manuel en ligne, tout sauf clair, pour déterminer ce que le démineur doit faire.

Une expérience RV pour tous

Cette expérience plaira assurément aux amateurs de jeu d'évasion.

Les parties sont courtes (cinq minutes) et joyeusement stressantes, qu'on porte le casque ou non.

C'est le jeu idéal pour faire la démonstration de la réalité virtuelle à ses proches.

Disponible sur PlayStation VR (14,99 $), PC (Oculus Rift ou HTC Vive, 4,99 $), Samsung Gear VR (11,99 $) et Daydream (11,99 $).