Le jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege gratuit pendant 5 jours

André Boily 15-11-2018 | 17h36

Le célèbre jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege de l'éditeur Ubisoft sera offert gratuitement du 15 au 19 novembre.

Il fait froid, la neige couvre déjà toutes les autres occasions extérieures, alors pourquoi pas une session intensive sur votre ordi favori à jouer sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege, sans doute l'une des meilleures franchises sur le marché des jeux vidéo.

Pour plus de précision sur les dates d'accessibilité gratuite, le jeu est gratuit du 15 au 19 novembre sur consoles et du 15 au 18 novembre sur ordinateurs PC Windows.

Derrière cette stratégie de gratuité, l'éditeur espère inciter de nouveaux joueurs à acheter son jeu après la période d'essai - une astuce commerciale de plus en plus employée par les éditeurs. Évidemment, en se portant acquéreur du jeu, l'acheteur conserve la progression pour continuer à jouer. Deuxième astuce, l'éditeur promet des rabais allant jusqu'à 70 % sur les différentes versions du jeu, et ce du 15 au 30 novembre. Enfin, dernier attrait, il n'y a aucune limitation à jouer, toutes les cartes sont accessibles ainsi que tous les modes et agents.

40 millions de joueurs enregistrés

Le jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege a su séduire plus de 40 M de joueurs à travers le monde tous armés de consoles PlayStation 4 et Xbox One et d'ordinateurs Windows.

Dans le communiqué, on en profite pour annoncer «la prochaine saison « Opération Wind Bastion », deux nouveaux Agents originaires du Royaume du Maroc - un Assaillant et un Défenseur - et une nouvelle carte, une base d'entraînement militaire située dans les montagnes de l'Atlas, seront introduits dans le jeu. Le contenu de la Saison 4 de l'Année 3 sera révélé dans sa totalité le 18 novembre, durant les phases finales de la Pro League à Rio de Janeiro au Brésil».

Site officiel du jeu : https://rainbow6.ubisoft.com/siege/fr-ca/home/

Tous les détails du weekend gratuit sont ici : https://rainbow6.ubisoft.com/siege/fr-ca/free-weekend/