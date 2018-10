Rainbow Six et Hitman 2 Colombia en vedette cette semaine

André Boily 05-10-2018 | 21h21

D'un côté, il y a la seconde saison des Nationaux canadiens Rainbow Six et, de l'autre, la sortie de Hitman 2 version Colombia pour les amateurs de jeux de tir à la première personne.

Quoi de mieux que des périodes d'averse en weekend pour délier ses réflexes aux commandes de son ordinateur.

Même sans être un pro de la manette, on peut toujours admirer les meilleurs qui s'affronteront dans le cadre de la seconde «saison des Nationaux canadiens Rainbow Six d'Ubisoft Canada et de Northern Arena bat son plein dès demain, samedi 6 octobre dès 18h30 et qui se poursuivra lors des fins de semaine d'octobre. Huit équipes se sont qualifiées pour le Circuit en Ligne. Suivez ce lien pour accéder à la diffusion des premiers matchs».

«Parmi les 8 équipes canadiennes participantes, seules les deux meilleures s'affronteront lors des Finales en direct, qui se tiendront le 3 novembre à Toronto. Les vainqueurs de la Saison 2 décrocheront le titre de Champions nationaux de l'An 1 et leur part de la cagnotte de 15 000$» précise le communiqué.

N'oublions pas cet autre jeu d'Ubisoft, lisez les nouvelles sur Assassin's Creed Odyssey de la section Pèse sur Start.

Hitman 2 Colombia

Allons du côté du géant Warner Bros qui annonce «la mise en ligne de la toute nouvelle bande-annonce du nouveau jeu Hitman 2 Colombia où l'action se passe dans la jungle. Situé au coeur d'une forêt tropicale colombienne, le village reculé de Santa Fortuna qui invite les touristes à profiter de son atmosphère décontractée cache néanmoins un ensemble de grottes et de ruines et des champs de coca de l'impressionnant cartel Delgado.

Santa Fortuna est l'endroit idéal pour présenter les nouvelles fonctionnalités et capacités de Hitman 2, dont l'utilisation de la végétation et du feuillage pour rester à l'abri des regards ou encore pour se cacher des armes et des corps. Cette nouvelle bande-annonce met de l'avant l'environnement exotique et très détaillé que les joueurs pourront explorer, avec des dangers inattendus, ainsi que plusieurs opportunités de tirs en embuscade. L'agent 47 doit faire preuve de créativité et d'intelligence afin de surveiller le village complet tout en évitant les ripostes du cartel.

Bon weekend !