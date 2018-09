Deux événements, les Nationaux canadiens Rainbow Six et MEGA, pour ravir les amateurs de jeux vidéo

André Boily 10-09-2018 | 16h24

Deux événements à Montréal vont retenir l'attention des amateurs de jeux vidéo. D'abord la compétition des Nationaux canadiens Rainbox Six organisée par Northern Arena et l'Expo Gaming Arcade au Marché Bonsecours. Serez-vous prêts?

Le Québec s'est taillé une solide place dans l'industrie mondiale des jeux vidéo, il n'est donc pas étonnant de tenir dans la métropole des événements propres aux défis et autres compétitions du genre.

Les Nationaux canadiens Rainbox Six en reçu en mai dernier l'appui d'Ubisoft Canada dans cette compétition de sports électroniques (eSports) entièrement canadienne.

La Saison 1 étant terminée, les amateurs du jeu Rainbox Six pourront s'inscrire pour la Saison 2 (date limite 21 septembre) et avoir la chance de remporter 15 000 $ en argent.

Tous les renseignements et inscriptions ici sur https://northernarena.ca/rainbowsix/fr/.

Événement MEGA (Montréal Expo Gaming Arcade)

Du 9 au 11 novembre, Montréal accueille pour la seconde fois l'événement annuel Montréal Expo Gaming Arcade au Marché Bonsecours qui deviendra la vitrine de l'expertise et de la créativité de l'industrie québécoise des jeux vidéo. À cette occasion, des milliers d'amateurs pourront échanger avec les développeurs de la province qui est devenue au fil des années un des pôles mondiaux de l'industrie des jeux vidéo.

Trois volets sont prévus. La Zone carrière - volet pro réunira les studios et les nouveaux talents dans une même salle. La Zone académique permettra aux étudiants d'en apprendre davantage sur les occasions de carrière et les programmes de formation et, enfin, la Zone Spotlight accueillera conférences, projections vidéo, entrevues avec nos talentueux développeurs, panels de discussion avec des influenceurs web et du jeu vidéo.

Toutes les informations sont ici sur https://mega-mtl.com/fr/.