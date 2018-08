Doublé d'Ubisoft : Anno 1800 et Opération Grim Sky

André Boily 20-08-2018 | 15h09

Pour les amateurs de jeux vidéo, Ubisoft annonce la mise à jour de la saison 3 Année 3 d'Opération Grim Sky pour le jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege, ainsi que la sortie du jeu Anno 1800 en février 2019.

Les amateurs de la série Anno vont être à nouveau choyés, Ubisoft vient d'annoncer la sortie d'Anno 1800 sur la plateforme PC Windows. Ceux-ci seront plongés aux débuts de l'ère industrielle, en plein 19e siècle, à l'aube des tractations diplomatiques et des grandes découvertes scientifiques. Et comme il restait quand même de grands pans de territoires à découvrir, le jeu Anno 1800 ajoute la possibilité de découvrir l'Amérique du Sud grâce à la fonction Expéditions.

Votre mission : prouver vos compétences en tant que dirigeant pour ériger les premières grandes métropoles, planifier des réseaux de transports efficaces, découvrir un nouveau continent, envoyer des expéditions outremer et affronter des adversaires, que ce soit à l'aide de vos talents de diplomatie, de commerce ou de guerre, détaille le communiqué d'Ubisoft.

Bref, entre les nouvelles usines à optimiser et les missions à l'étranger, voyez à ce que tout fonctionne. La vidéo ci-dessous donne un aperçu du jeu Anno 1800.

Opération Grim Sky

Autre mise à jour, cette fois pour le jeu Tom Clancy's Rainbow Six ® Siege dont « l'Opération Grim Sky » introduit un tout nouvel Assaillant, Maverick, un nouveau Défenseur, Clash et propose pour la 1re fois une refonte de la Base d'Hereford, l'une des cartes iconiques du jeu. La Saison 3 de l'Année 3 ajoute de nouveaux changements dans ltels qu'une nouvelle méthode de création de brèches, un Défenseur pour la 1re fois équipé d'un bouclier, des corrections de la visée des armes, et des ajustements au choix d'Agent en cas d'absence. « Opération Grim Sky » sera disponible en septembre, précise le communiqué.

De plus, le serveur test disponible dès aujourd'hui sur Windows permet d'essayer le nouveau contenu d'Opération Grim Sky avant son intégration au jeu complet.

Enfin, une petite dernière, l'éditeur annonce que le jeu Walter Test Case sera désormais disponible en démo gratuite sur PlayStation 4 ou PS VR pour le thriller psychologique Transference, développé par la branche montréalaise d'Ubisoft.

Disponible le 18 septembre 2018 au prix de 34,99 $, le jeu sera disponible en VR sur PlayStation VR, Oculus Rift et HTC Vive, et pour les joueurs qui ne sont pas équipés de casque VR, Transference pourra également être joué sur PlayStation®4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X et PC. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande.