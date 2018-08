Weekend gratuit pour jouer à Tom Clancy's Rainbow Six Siege

André Boily 14-08-2018 | 22h13

L'éditeur Ubisoft met en ligne gratuitement son jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege pendant trois jours afin de donner la piqûre à de nouveaux joueurs qui voudront conserver le jeu en l'achetant.

Espérez une mauvaise météo pour ce weekend du 16 au 19 août, car l'action se déroulera devant votre écran !

Pendant ces trois jours, le jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege sera disponible en ligne sans frais avec, bien évidemment, un but avoué d'inciter de nouveaux joueurs à acheter le jeu pour continuer à jouer.

Par la même occasion, Ubisoft annonce des promotions sur les différentes versions Standard, Advanced, Gold et Complete Edition pendant la même période du 16 au 27 août sur les plateformes PC Windows et sur les boutiques Xbox et PlayStation.

Nouveau sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Le communiqué annonce que «dans la prochaine saison, « Opération Grim Sky », deux nouveaux Agents - un attaquant américain et un défenseur britannique - et la 1re carte bénéficiant d'une refonte totale, « Herefore Base », seront introduits dans le jeu. Le contenu de la Saison 3 de l'année 3 sera révélé dans sa totalité le 19 août, durant l'événement Six Major Paris ».

Aucune contrainte

À l'échelle du globe, 35 millions de joueurs sont conquis par Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ubisoft confirme que le jeu ne sera pas limité, mais bien accessible au grand complet avec toutes les cartes, tous les modes de jeu et tous les agents.

Tous les détails du weekend gratuit sont disponibles en ligne sur ce lien.

Vidéo du jeu sur YouTube :