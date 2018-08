Une édition limitée pour souligner 500 millions de PlayStation vendues

André Boily 10-08-2018 | 20h58

Depuis 1994, Sony a vendu plus de 500 millions de consoles de jeu PlayStation et, pour souligner cette étape importante, le fabricant met en vente une console PS4 Pro édition limitée à 50 000 exemplaires.

Réussir à maintenir un produit aussi longtemps tant dans le monde de l'informatique que dans celui des consoles de jeu relève de l'exploit. Dans le cas des différentes générations de consoles PlayStation, Sony en a produit précisément 525,3 millions en 24 années, depuis son lancement en 1994.

Pour souligner cette importante étape d'un demi-milliard de consoles PlayStation, Sony lance une édition limitée à 50 000 unités, la PlayStation 4 Pro 2 To.

Dans un boîtier translucide bleu, cette PlayStation 4 Pro édition limitée est livrée avec un disque de stockage de deux téraoctets, une manette de contrôle DualShock 4 sans fil également bleu transparent, une caméra, un support vertical et un casque d'écoute. Comme c'est souvent le cas avec les éditions limitées, chaque console sera numérotée entre 00 001 et 50 000.

Disponible à partir du 24 août

Si vous pensez que 50 000 unités c'est beaucoup ? Détrompez-vous. C'est uniquement 50 k unités pour tout le globe ! Si cette console PS4 Pro vous intéresse, ayez votre carte de crédit prête le 24 août prochain à la date de mise en vente. Le prix de vente sera de 499,99 $US, c'est 100 $US de plus qu'une PS4 Pro standard avec disque de 1 To.

Bien entendu, cette puissante console PS4 Pro est compatible avec les écrans 4K et le format d'image HDR... à condition d'avoir une connexion Internet suffisamment rapide.

Tant qu'à s'offrir une super console, aussi bien avoir le meilleur type de stockage. Une option disque SSD aurait été chouette à la place du disque dur 2 To, question d'avoir des temps de chargement (de jeux) réduits, même si le gain est marginal sur ce type d'appareil.

Description vidéo ci-dessous (en anglais) sur YouTube.