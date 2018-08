Dota 2 : les meilleurs joueurs impuissants face à l'intelligence artificielle d'OpenAI

André Boily 07-08-2018 | 21h42

Les matchs entre joueurs contre machines sont appelés à se multiplier, comme dans cette rencontre entre les meilleurs joueurs et les programmes d'intelligence artificielle OpenAI du milliardaire Elon Musk. Le match décisif et sans appel remporté par les algorithmes.

Rudoyés, surclassés, maganés, varlopés, dégommés, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la raclée infligée par les algorithmes d'OpenAI contre une brochette des meilleurs joueurs sur Dota 2.

Rappelons que ce jeu vidéo en ligne multijoueur de type arène de bataille a été développé par l'éditeur Valve Corporation. Et qu'OpenAI est une association à but non lucratif en intelligence artificielle établie à San Francisco dont l'objectif est de promouvoir et de développer une intelligence artificielle (IA) à visage humain qui doit bénéficier à toute l'humanité, peut-on lire sur Wikipédia. Dirigée par deux présidents fortunés, dont Elon Musk (Tesla, SpaceX, The Boring Company), l'association dispose d'un budget de 1 milliard $US.

Pour prouver que les algorithmes IA n'ont pas à calculer inutilement des milliards de possibilités ni à utiliser d'importantes ressources matérielles et logicielles pour participer à un jeu, on vient de prouver une fois de plus la supériorité écrasante de la machine contre les meilleurs joueurs au jeu Dota 2.

Match à sens unique

Contre cinq pros, OpenAI a triomphé d'une manière plus que convaincante dans le jeu Dota 2. Aucun des joueurs n'a pu réussir à détruire une seule des tours de défense du côté machine dans la première manche. Dans la deuxième, une tour fut conquise tout en subissant une raclée. Finalement, dans la dernière manche, les joueurs ont réussi à arracher une victoire.

Des dizaines de milliers d'heures de pratique...

Pour apprendre les rudiments du jeu Dota 2, les programmes IA ont eux-mêmes acquis l'équivalent de 180 années d'expérience. À titre de comparaison, il faut à un passionné du jeu au moins 12 000 heures pour atteindre un statut professionnel. Difficile d'être de taille rendu là.

Les matchs joueurs contre machine vont se succéder et devenir un véritable sujet à débat.

Les initiés et amateurs du jeu Dota 2 pourront regarder ici sur ce lien YouTube 19 minutes de jeu entre les joueurs en chair et en os contre OpenAI.