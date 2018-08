La version Android du jeu Fornite déménage chez Epic Games

André Boily 03-08-2018 | 15h28

Petit coup de tonnerre sur la boutique en ligne Google Play, le très populaire jeu Fornite déménage ses pénates à domicile, chez l'éditeur Epic Games, pour des raisons de rentabilité.

Le jeu Fornite génère beaucoup d'argent et, pour des questions de profitabilité, l'éditeur Epic Games rapatrie le téléchargement et la boutique du jeu en version Android sur son site fornite.com. De cette façon, il contourne les frais de 30% que facture Google chaque fois qu'un joueur effectue un achat intégré dans Fornite sur la boutique Google Play.

Dorénavant, les utilisateurs d'appareils mobiles Android pourront visiter le site fornite.com non seulement pour télécharger le jeu et effectuer les achats intégrés, mais aussi pour le service à la clientèle.

Cela dit, il n'y a aucun changement du côté des appareils mobiles iOS d'Apple, la boutique App Store demeure la plateforme pour les téléchargements et les transactions.

Depuis son lancement, le jeu au départ gratuit sur toutes les plateformes a généré plus d'un milliard de dollars américains grâce aux achats intégrés. Imaginez, 30% de plus dans les coffres, c'est énorme. D'autres éditeurs pourraient être tentés par cette stratégie de tout intégrer sous un même toit.

Uniquement sur le site www.fornite.com

Sur les boutiques respectives d'Apple et de Nintendo, le jeu Fornite Battle Royale a été lancé sur iOS plus tôt cette année et sur Nintendo Switch au début de l'été.

En version Android, la date du déploiement n'est pas encore connue, Epic se contentant de dire qu'il aura lieu cet été. L'éditeur recommande cependant aux joueurs sur Android de patienter et de ne pas se fier aux fichiers APK sur le Net qui se feraient passer pour un installateur du jeu Fornite, lesquels pourraient fort probablement contenir des programmes viraux ou malveillants.

