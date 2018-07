Hitman 2 : le mode Sniper Assassin est disponible en ligne

André Boily 29-07-2018 | 12h30

Bien avant la sortie officielle du jeu Hitman 2 le 13 novembre prochain, l'éditeur IO Interactive met à la disposition de tous les amateurs du jeu un mode Sniper Assassin pour incarner l'agent 47 et prendre part au concours des meilleurs tireurs.

À partir d'aujourd'hui, les joueurs qui ont précommandé le jeu Hitman 2 peuvent télécharger le nouveau mode Sniper Assassin autonome, lequel est un jeu d'accès anticipé gratuit disponible pour jouer dès maintenant. Les participants peuvent ensuite s'inscrire officiellement au concours en s'inscrivant à un compte IO Interactive et en jouant en solo à Sniper Assassin en tant qu'agent 47.

Pendant toute la durée de la compétition, les participants qui auront établi des scores élevés dans le jeu pourront suivre leurs progrès personnels parmi les autres agents. Les trois meilleurs, un pour chaque plateforme de jeu respective, seront alors déterminés une fois la compétition terminée le 6 novembre 2018.

Dans le communiqué reçu, cette annonce est des plus importantes pour «Warner Bros puisque ce tout nouveau défi permettra aux amateurs d'exercer tous leurs talents de tireur avec les meilleurs agents sur les plateformes de jeu PlayStation 4, Xbox One et Steam. Chacun des participants sera également admissible pour gagner le grand prix et faire figurer son nom et sa photo dans le futur contenu de Hitman 2».

Hitman 2 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la famille de consoles Xbox One et Xbox One X et sur ordinateurs PC Windows à partir du 13 novembre 2018.