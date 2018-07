Amateurs de dinosaures, Jurassic World Alive est disponible !

André Boily 27-07-2018 | 14h57

Le jeu Jurassic World Alive lancé dans 145 pays et 8 langues a déjà atteint plus de 6 millions de téléchargements en seulement 10 jours. De plus, ce jeu basé sur la série de films Jurassic est doté de capacités en réalité augmentée.

Lancé officiellement il y a deux mois, le jeu mobile Jurassic World Alive (JWA) a reçu cette semaine une première mise à jour majeure qui inclut de nouveaux animaux préhistoriques comme le Brachiosaure.

Bien évidemment, difficile de ne pas s'apercevoir que ce jeu est la suite du dernier film Monde Jurassique : le royaume déchu (2018) où la troupe de dinosaures échappés de leur île s'apprête à envahir les villes américaines.

Autre fait saillant, ce jeu incorpore des capacités de réalité augmentée promises par Apple et Google pour leurs appareils mobiles respectifs.

Objectif ?

Comme nouveau membre du Groupe de protection des dinosaures (GPD), vous avez pour mission de sauver les dinosaures de l'extinction. Explorez les alentours pour trouver vos dinosaures préférés, ainsi que de nouvelles espèces plus impressionnantes et terrifiantes que jamais.

À l'aide de drone, il vous faudra collecter des échantillons d'ADN pour créer de nouvelles espèces hybrides dans votre labo. Avec ceci, et plusieurs autres fonctions, le jeu fait le tour complet des possibilités de divertissement.

Cela dit, le jeu a accumulé de nombreux commentaires favorables sur les deux plateformes rivales.

Gratuit et achats intégrés

À la base, le jeu est offert sans frais et, comme bien produits similaires, comprend des achats intégrés pour exploiter toutes les ressources. Jurassic WorldTM Alive propose un abonnement mensuel optionnel au prix de 9,99 $. Veuillez noter que les prix varient selon les taxes en vigueur et les pays.

JWA couvre un large éventail d'appareils mobiles, téléphones intelligents et tablettes iOS et Android. Pour profiter des capacités de réalité augmentée, le vôtre devra quand même être plus récent. Par exemple, chez Apple, votre appareil doit posséder un système iOS 11 ou plus récent.

Chez Android, les appareils doivent être équipés du système d'exploitation 4.4 ou versions ultérieures. La réalité augmentée est disponible sur le Samsung S8 et modèles ultérieurs, ainsi que sur les appareils Google Pixel équipés du système d'exploitation 7.0 ou versions ultérieures.

Site Web du jeu : https://www.jurassicworldalive.com