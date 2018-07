Microsoft concocterait une console Xbox de streaming à bas prix

André Boily 23-07-2018 | 22h05

C'était dans l'air du dernier E3 en juin, Microsoft était en train de préparer un système de jeux infonuagique. Et on vient d'apprendre que le géant préparerait deux versions de sa console de jeu Xbox : une console classique et une seconde où tout le traitement serait effectué sur le cloud Azure.

Il n'y a pas que la vidéo par diffusion en continu qui est en vogue, les éditeurs de jeux succombent eux aussi aux chantres de l'infonuagique pour desservir leurs millions de clients.

Le géant du logiciel Microsoft avait laissé entrevoir lors de la foire E3 en juin dernier qui ambitionnait de construire un système de jeu infonuagique, évidemment sur son nuage Azure.

L'idée en est bien simple, ce cloud Azure dédié aux jeux lui permettrait de proposer une console Xbox à bas prix où une partie du traitement vidéo s'effectuerait en temps réel sur les serveurs Azure de Microsoft. Une seconde console Xbox classique, mais plus chère, fonctionnerait comme les précédentes, c'est-à-dire avec de puissants processeur et carte graphique et l'habituel stockage sur disque dur. C'est en tout cas ce qu'avancent plusieurs sites aujourd'hui qui tirent leur information du site Thurrott.

À la recherche d'une Xbox à bas prix

Pour que tout fonctionne rondement, le futur système de jeu Xbox par diffusion en continu (streaming) disposera quand même d'un solide processeur pour éviter l'inévitable décalage associé aux jeux géré à distance et l'autre partie sera gérée par le serveur.

Avec cette Xbox low cost, Microsoft pourra davantage tirer de revenus par ses services en ligne.

Si l'éditeur de Redmond réussit son double pari - une Xbox à bas prix performante et un système cloud efficace -, il pourra prendre une longueur d'avance sur ses rivaux Sony (consoles PlayStation) et Nintendo (consoles Switch) qui ne disposent pas de plateforme infonuagique globale.