Le jeu Call of Duty : Black Ops 4 Zombies dévoile ses bandes-annonces

André Boily 18-07-2018 | 19h33

L'éditeur Activision vient de publier les bandes-annonces de son jeu Call of Duty : Black Ops 4 incluant le fameux mode Zombies qui sera décliné en trois expériences complètes dès sa sortie le 12 octobre.

Plus tôt ce printemps, l'éditeur Activision annonçait la sortie de son très populaire jeu Call of Duty : Black Ops 4, quinzième épisode de la série qui a été développé par Treyarch. Si le jeu a déjà été communiqué ce printemps, c'est la publication en ligne des bandes-annonces hier qui est nouveau. En fait, on parle de trois bandes-annonces qui nous permettent d'apprécier la cinématique du mode Zombies dans Voyage of Despair, IX et Blood of the Dead.

«Call of Duty®: Black Ops 4 met à disposition la plus grande offre du mode Zombies jamais proposée avec trois expériences complètes dès le jour de sa sortie», indique le site Web.

On prévoit une toute nouvelle distribution des personnages, ainsi qu'une jouabilité exhaustive et, bien entendu, des surprises que les amateurs et passionnés découvriront au fur et à mesure de leur progression dans le jeu.

Modes multijoueur et Battle Royale

Le jeu disposera d'un tout nouveau mode Battle Royale réunissant les personnages, les environnements, les armes et les équipements emblématiques de la série Black Ops.

Le mode multijoueur a été entièrement repensé pour rehausser le niveau de difficulté et pour offrir davantage de possibilités aux amateurs.

Voyez les trois bandes-annonces sur le site Call of Duty, avec l'avertissement suivant, c'est sanguinolent !

Le jeu Call of Duty : Black Ops 4 sera lancé le 12 octobre pour les consoles PlayStation 4, Xbox One et sur ordinateur Windows. Coût : 79,99 $ ou 129,99 $ pour la version Deluxe.

Fait à noter, la publication du jeu marquera le lancement du premier Call of Duty sur la plateforme en ligne Battle.net de l'éditeur Activision Blizzard.