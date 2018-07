Importante mise à jour de No Man's Sky à venir la semaine prochaine

André Boily 18-07-2018 | 17h38

L'éditeur Hello Games a annoncé la publication de la plus importante mise à jour de son jeu d'exploration spatiale No Man's Sky qui sera mis en ligne dès la semaine prochaine.

Pour Hello Games et son jeu d'exploration spatiale No Man's Sky, cette mise à jour à venir la semaine est la plus importante depuis 2016.

Cette nouvelle version appelée Next est une extension de contenu que l'éditeur Hello Games a voulu mieux pourvue en fonctionnalités.

La bande-annonce de Next ci-dessous présente quelques-unes des nouveautés incluses dans la mise à jour, dont l'option multijoueur.

Les joueurs pourront faire équipe avec des amis pour explorer ensemble l'univers spatial ou pour se lancer dans des excursions à la Mer des voleurs (Sea of Thieves). Ceux-ci auront aussi l'occasion de bâtir leurs propres colonies sur des planètes éloignées.

Outre la fonction multijoueur, les joueurs équipés de consoles PlayStation 4 et Xbox One ou d'ordinateurs Windows auront la possibilité d'explorer l'univers généré par la procédure de No Man's Sky, comme il était prévu initialement avec ce jeu.

Toutes les autres options du jeu demeurent au menu, mais deviennent nettement plus intéressantes avec la fonction multijoueur. Le jeu offre même un moyen d'ériger votre propre piste ou encore des parcours de course pour vaisseaux spatiaux (nommés dans le jeu exocraft).

Site du jeu : https://www.nomanssky.com