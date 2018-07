Perdu, pas perdu, Far Cry 5 - Lost on Mars sort en ligne le 17 juillet

André Boily 10-07-2018 | 16h27

Le jeu vidéo « Lost On Mars », la seconde aventure post-lancement de Far Cry 5 sortira le 17 juillet prochain sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X et ordinateurs PC.

Plus qu'un jeu vidéo, Far Cry 5 est un véritable abonnement mis régulièrement à jour par de nouvelles aventures.

La toute dernière, Lost on Mars, vous fera voyager sur la planète rouge où vous devrez affronter la menace extraterrestre. L'action se situe donc très loin de Hope Country où votre héros Nick Rye se téléporte pour aider son compère Hurk à déjouer une invasion extraterrestre menaçant la Terre.

Nouvel arsenal

«Cette nouvelle aventure offrira aux joueurs un nouvel arsenal d'armes extraterrestres, dont le Catastropheur, le Feu des Enfers et le Morphinator, ainsi qu'un nouveau moyen de transport: les réacteurs. Le futur de l'humanité est entre les mains des mercenaires les plus célèbres de Far Cry 5», peut-on lire sur le communiqué. De plus, les joueurs qui téléchargeront l'extension « Lost on Mars » auront également accès à de nouvelles armes qu'ils pourront utiliser pour libérer Hope County du Projet d'Eden's Gate : L'Oblitérateuuuur, le Laser Taser, l'Arrache-Nerfs, l'Eclate-Raisin et le Feu des Enfers.

Le jeu est inclus dans l'abonnement de saison du jeu et dans l'Edition Gold aux prix publics conseillés respectifs de 39.99$ et 119.99$.

En août prochain, une dernière extension appelée Dead Living Zombies s'ajoutera au jeu Far Cry 5.

Site du jeu : http://farcrygame.com/