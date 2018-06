L'agent 47 est de retour, Hitman 2 sort cet automne

André Boily 07-06-2018 | 18h24

Misant sur le succès du premier jeu Hitman, l'éditeur Warner Bros et le développeur IO Interactive annoncent la sortie de Hitman 2, le jeu de tireur d'élite pour lequel vous aurez droit à un assortiment d'armes, de déguisements et diverses techniques de dissimulation.

Habituellement, quand il y a une suite, c'est le signe que le jeu remporte un taux de succès populaires suffisant pour investir des moyens somme toute considérables dans une deuxième ou énième version. Après tout, vous aussi investissez dans l'achat de consoles ou d'ordinateurs ou, dans la majorité des cas, les deux.

Hitman 2 apporte de nouvelles caractéristiques et de nouveaux modes pour vous remettre dans la peau de l'agent 47, le tueur à gages ultime au centre de nouvelles missions tout aussi délicates, mais sans pitié. À condition bien sûr de ne pas se faire prendre...

Le jeu vous transporte dans de nouvelles destinations internationales, dont Miami où se déroule une course automobile de catégorie Sport prototypes. Des rues de Miami jusqu'aux forêts tropicales, chaque lieu devient offre l'occasion d'exploiter et de découvrir la profondeur du jeu.

Comme dans le jeu précédent, Hitman 2 vous embarque dans la mission de chasser l'insaisissable Shadow protégé par sa milice.

Le jeu version 2 apporte pour la première fois une expérience coop très à la mode dans les jeux actuels, en plus du mode solo.

Hitman 2 sera disponible sur les consoles PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X et les ordinateurs PC Windows à compter du 13 novembre 2018. Sur Steam, il est possible de jouer à Hitman version 1 avec un ordinateur macOS X ou SteamOS+Linux.

https://store.steampowered.com/app/236870/HITMAN/