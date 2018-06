The Crew 2 : quand l'Amérique devient un grand terrain de jeu

André Boily 06-06-2018 | 22h00

Ubisoft met en ligne le nouveau contenu post-lancement The Crew 2, le jeu de course pour les amateurs de sports mécaniques; voitures, motos, bateaux et même avions.

La fièvre de la course n'envahit pas seulement les rues du Grand Montréal, il s'anime aussi sur les consoles et les ordinateurs pour combler les amateurs de volant et de manettes avec la sortie du jeu The Crew 2.

Édité par la division d'Ubisoft basée à Lyon, The Crew 2 assure aux joueurs la sensation et l'esprit des courses américaines, la Motornation !

The Crew 2, c'est un monde ouvert, un «terrain de jeu sans limites d'exploration qui permettra aux joueurs passionnés de pilotage et de mondes ouverts de mettre leurs talents à l'épreuve, seul ou avec des amis. Ils pourront se confronter dans un univers compétitif permanent mettant en scène de nombreux styles de voitures, motos, bateaux et avions pour devenir le champion toutes catégories des sports mécaniques. Les joueurs seront constamment challengés et inspirés grâce à quatre différents styles de compétition : les courses de rue, le hors-piste, les courses professionnelles et le freestyle» dit le communiqué.

Le jeu fait découvrir les nombreux environnements qu'offrent les États-Unis; de belles routes, des villes, des déserts, des chemins sans fin et des plans et des rivières quand il le faut.

Pour garder l'intérêt jusqu'au bout, des mises à jour majeures seront publiées tous les trois mois pour offrir de nouvelles disciplines, de nouveaux modes et de nouvelles fonctions. La première mise à jour arrivera donc en septembre avec Gator Rush qui permettra aux joueurs de profiter d'un cocktail tropical de courses déjantées sur tous types de surfaces, avec en prime, l'aéroglisseur (hovercraft).

Sortie du jeu le 29 juin prochain sur les consoles PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X et PC Windows.

Pour ce qui est des émissions CO 2 , n'ayez crainte, vous seuls en émettrez !

Pour en apprendre plus sur cette version du jeu The Crew 2, rendez-vous sur le site Web, ce lien vidéo vous fera écouter le french accent de Sofiane Brahimi, directeur du contenu en ligne.