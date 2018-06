Far Cry 5, Hours of Darkness, est disponible dès maintenant

André Boily 05-06-2018 | 15h44

L'éditeur de jeux Ubisoft lance aujourd'hui Far Cry 5 : Hours of Darkness, dont la première aventure post-lancement se déroule dans la guerre du Vietnam où le héros (vous) doit trouver et rescaper les membres de son équipe.

La série Far Cry roule depuis 14 années déjà. Ce jeu créé par l'éditeur Crytek s'adresse aux mordus des jeux de tir à la première personne. Acquise par Ubisoft, c'est l'équipe de Montréal qui en gère la franchise maintenant arrivée à un total de cinq jeux depuis son tout premier lancement.

La version 5 Hours of Darkness vous transporte dans la féroce guerre du Vietnam dans laquelle le joueur (vous) incarne Wendell « Red » Redler doit retrouver et rescaper les membres de son escouade perdue en pleine jungle. En face de lui, vous devrez affronter des forces hostiles qui connaissent à fond leur territoire.

Joué en mode solo ou coop en ligne, cette première aventure apporte de nouveaux équipements et habiletés de même que deux modes différents qui seront débloqués après voir complété Hours of Darkness : Survivor Mode, à savoir un scénario où l'équipement disponible est limité afin d'augmenter le niveau de difficulté et un second mode Action Movie où, cette fois, le matériel est plus généreux.

Le jeu est offert à tous les joueurs qui ont acquis Far Cry 5 Season Pass or la version Gold Edition. Côté matériel, le contenu téléchargeable (DLC) de Far Cry 5 Hours of Darkness vendu séparément 15,99 $CAN est compatible avec les consoles PS4, Xbox One et sur ordinateurs Windows.

Site Web du jeu : https://far-cry.ubisoft.com/game/fr-ca/home/