Sortie du jeu LEGO DC Super-Villains cet automne

André Boily 30-05-2018 | 16h31

Les groupes Warner, Lego et DC Entertainment annoncent la sortie du jeu Lego DC Super-villains pour les consoles de jeu et ordinateur PC.

Parfois il est plus agréable de se ranger du côté des vilains et pour jouer au jeu, les mordus de jeux vidéo de la franchise Lego vont être ravis. D'ailleurs, le sous-titre du communiqué est on ne peut plus clair : It is good to be bad se passe de traduction.

Les groupes Warner, Lego et DC Entertainment vont livrer cet automne le jeu vidéo Lego DC Super-Villains sur les consoles PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et sur ordinateur PC Windows.

Dans ce jeu, il sera possible de personnaliser son propre personnage super vilain, le tout dans un environnement propre à l'univers DC (qui, en passant, l'abréviation DC signifie « Detective Comics »).

Dès le début du jeu, les joueurs pourront donc créer et personnaliser leur personnage afin d'engranger des pouvoirs et des habiletés au fur et à mesure de leur progression.

Faites équipe avec le Joker, Lex Luthor et plusieurs autres pour sauver la planète d'un plus grand danger.

Bref, la trame du jeu tient à ce que la Ligue de justiciers n'est plus là pour protéger la planète contre un groupe de héros en provenance d'un monde parallèle s'attribuant le titre de Syndicat de justice. Donc vous et vos diaboliques amis devrez unir vos forces pour découvrir et faire échec aux plans de ces étrangers inconnus.

La sortie du jeu est prévue cet automne le 16 octobre, à temps pour la période des fêtes et pour amuser les jeunes.

Et voici la vidéo bande-annonce du jeu publiée aujourd'hui même.