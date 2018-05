Passionnés de Star Trek ? Ce jeu de réalité virtuelle est pour vous !

André Boily 09-05-2018 | 22h35

Ubisoft mettra en ligne une nouvelle extension du jeu Star Trek appelée Bridge Crew - The Next Generation sur plusieurs plateformes avec ou sans réalité virtuelle, mais à des dates différentes.

Cette nouvelle extension New Generation du jeu Star Trek : Bridge Crew devrait ravir les amateurs et passionnés de la fameuse franchise éponyme.

Vous pourrez monter à bord et prendre l'un des postes de commande de la passerelle du vaisseau Galaxy USS Enterprise NCC-1701D de Star Trek et vous lancez dans des nombreuses missions.

Parmi les plateformes pour lesquelles Ubisoft a conçu ce jeu de réalité virtuelle, mentionnons :

PlayStation VR et PlayStation 4, avec ou sans casque VR, sortie le 22 mai;

Sur ordinateurs PC Windows et en réalité virtuelle sur HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality, le 21 juillet.

Cette version Next Generation améliorera le mode Voyages et offrira deux nouveaux types de missions - Patrouille et Résistance.

De plus, vous pourrez endosser un nouveau rôle sur l'Enterprise, celui des commandes des opérations où vous aurez à planifier et à assigner les bons PNJ aux différents endroits du vaisseau afin de veiller à la sécurité de l'équipage et au succès des missions.

Parlant de missions, les Borg ou encore la flotte invisible de Romuliens vous attendent de pied ferme !

Site Web : https://www.ubisoft.com/fr-ca/game/star-trek-bridge-crew/