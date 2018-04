Le jeu For Honor sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes du 3 au 6 mai

André Boily 26-04-2018 | 16h36

L'éditeur de jeux Ubisoft offrira gratuitement pendant quatre jours le jeu vidéo For Honor sur toutes les plateformes. Mis à part la durée, les joueurs ne seront aucunement limités, ils auront accès à l'ensemble du jeu aussi bien en solo, en co-op ou en mode multijoueur.

La semaine prochaine, de jeudi 3 mai jusqu'à dimanche 6 mai, souhaitez-vous une météo exécrable pour rester à l'intérieur, car l'un des jeux les plus populaires sera entièrement gratuit pendant quatre jours.

For Honor, de l'éditeur Ubisoft, sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes - c'est-à-dire PC Windows, Xbox One et PlayStation 4 (PS4). Le site dédié indique que «les joueurs du week-end gratuit auront accès à For Honor dans son intégralité : mode Histoire, modes JvJ/JcIA (Duel 1c1, Rixe 2c2, Dominion / Élimination / Escarmouche 4c4), 18 héros et 18 cartes !».

Si vous jouez sur console PS4 ou sur PC Windows, le préchargement du jeu sera disponible à partir du 1er mai à 0h00 PDT (heure avancée du Pacifique) ou dès 3h00 du matin pour nous. Le jeu For Honor est assuré par des serveurs dédiés d'Ubisoft, donc advenant un fort achalandage, il ne devrait pas avoir de ralentissements.

Téléchargement et post-achat

Le jeu disponible en français pèse 58 Go en téléchargement sur PS4, 52 Go sur Xbox One et 54 Go sur PC. Assurez-vous d'avoir amplement de stockage libre pour l'installation.

Si, après avoir joué à For Honor, vous désirez l'acheter après le weekend gratuit, vous pouvez transférer votre sauvegarde sur le jeu complet et conserver également la progression et les personnages enregistrés, indique la foire aux questions d'Ubisoft.

Si le jeu coûte normalement 79,99 $CAN, le site dédié précise qu'il y des réductions entre 67 et 75% selon la plateforme, si vous conservez le jeu.

Toutes les informations pour ce long weekend For Honor sont décrites à cette page Web : https://forhonor.ubisoft.com/game/fr-ca/free-weekend/index.aspx avec la bande-annonce.