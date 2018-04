Le nom du jeu: Death Road to Canada (La route de la mort vers le Canada) - Attaque à Toronto: parution d'un jeu vidéo remise à plus tard

André Péloquin 24-04-2018 | 09h30

La tragédie de Toronto a des répercussions jusque dans le monde des jeux vidéo alors que le studio Rocketcat Games et l'éditeur Ukiyo Publishing annoncent que la parution imminente du jeu d'action comique Death Road to Canada (traduction libre: La route de la mort vers le Canada) est remise à une date ultérieure.

Le jeu - déjà disponible sur PC et appareils mobiles - devait se retrouver sur consoles Switch, PlayStation 4 et Xbox One ce mercredi 25 avril, mais l'éditeur a annoncé ce matin que la parution sera remise à plus tard sans préciser celle-ci.



Explications et excuses



«En raison des événements tragiques survenus à Toronto, hier, nous estimons que ce ne serait pas le bon moment pour lancer Death Road au Canada», fait-on valoir dans une publication disponible sur la page Facebook de l'entreprise. «Nous présentons nos excuses à tous les fans et nos condoléances aux personnes touchées par ces événements.»

Le jeu en bref



Dans ce jeu d'action qui se veut comique, le joueur incarne une panoplie de personnages loufoques qui doivent se rendre au Canada pour échapper à une invasion de zombies.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce du jeu, on peut égalemen utiliser des véhicules pour percuter des hordes de monstres.