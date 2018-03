Trucs et astuces pour rester en vie avec le jeu Player Unknown Battlegrounds

André Boily 23-03-2018 | 11h19

Le jeu fait un carton sur les plateformes mobiles iOS et Android, mais pour ne pas abandonner devant les difficultés qui se dressent devant vous, il vaut mieux connaître ces quelques trucs et astuces pour jouer et mieux apprécier le jeu.

Ce n'est pas parce qu'il est gratuit en ligne qu'il soit nécessairement facile à jouer, le jeu Player Unknown Battlegrounds (PUBG Mobile) demande beaucoup de pratique juste pour être bon. Et comme on n'a pas toujours de temps libres pour jouer, espérons que ces astuces vous permettront quelques morts en moins!

La stratégie de PUBG démarre dès le début en choisissant bien l'endroit où vous voulez vous déposer. Retenez dans votre descente que les bâtiments contiennent les butins et, qu'au même endroit, des tas de gens vont essayer de vous abattre.

Essayez d'atterrir sur un terrain à l'écart d'où vous vous dirigerez vers les bâtiments et les butins. Tentez de choisir un endroit négligé où les autres ne vont pas. Avec peu de joueurs autour de vous, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin.

Votre priorité pour survivre est de ramasser autant d'armes, de munitions, d'armures et de moyens de guérison que possible. À partir de là, gérez le choix de vos armes à conserver et conservez vos stocks.

Jeu de cache-cache

Rappelons que le but du jeu est d'être le dernier survivant sur l'île. Une bonne tactique ici consiste à se cacher. Mais au fur et à mesure que la carte se rétrécit, vous devrez faire une pause en zone sûre, et veillez à ne pas courir en terrain découvert à moins d'en être contraint. Si c'est le cas, courez aussi vite que possible pour vous mettre à couvert.

Si un avion survole votre zone, c'est que des caisses vont être parachutées. Ne vous précipitez pas sur ces caisses tout de suite. Regardez ce qui se passe, d'autres vont sans doute se ruer sur celles-ci. Il vaut mieux planifier une attaque sur l'un de ces derniers pour vous emparer de force des butins. Si personne ne se dirige vers les caisses, allez-y très prudemment, car d'autres pourraient user de la même stratégie.

Erreur fréquente, celle de tirer un ennemi de loin avec une arme de faible portée. Le seul résultat ici sera d'indiquer à tous votre position. La bonne stratégie consiste à le suivre, à s'en rapprocher et, une fois à portée, de l'éliminer. Rappelez-vous qu'il y a 99 autres joueurs comme vous dont beaucoup ont accumulé de l'expérience.

Entourez-vous d'amis

Il est possible de jouer à PUBG avec des amis en duo ou en mode escouade. À plusieurs, c'est autant d'yeux et d'armes pour avancer. PUBG permet aussi de vous assigner avec trois autres partenaires inconnus pour le mode escouade.

Bonne chance et amusez-vous bien !