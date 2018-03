Le jeu Player Unknown Battlegrounds est gratuit sur iOS et Android

André Boily 19-03-2018 | 21h33

Il y a de ces choses gratuites qui sont vraiment agréables, surtout quand c'est bien réalisé, comme le solide jeu Player Unknown Battlegrounds que le groupe chinois Tencent Games vient de mettre en ligne pour les plateformes mobiles iOS et Android.

C'est l'appli de la semaine ! Le jeu Player Unknown Battlegrounds est disponible gratuitement sur les boutiques App Store (iOS Apple) et Google Play (Android).

Les téléchargements démarrent à partir d'aujourd'hui, lundi 19 mars. Sur Android, il vous faut la version 5.1.1 au minimum avec 2 Go de mémoire vive. Sur les produits Apple, la gamme d'appareils est très large si bien que le jeu exige au minimum un iPhone 5S, mais un iPhone 6 ou mieux est recommandé. Pour le volume à télécharger, c'est 893 Mo sur iOS et 975 Mo sur Android. Le jeu exige une connexion continue pour fonctionner et des micropaiements peuvent être nécessaires. Fait à noter, le jeu avait d'abord été déployé en Chine en février, puis au pays la semaine dernière pour les derniers tests avant d'effectuer le grand saut partout ailleurs.

À la base, le jeu est assez simple. Vous êtes une centaine à être parachutés sur une île où vous devez survivre. Le dernier survivant gagne! Pour cela, trouvez les munitions, les armes, les gilets pare-balles et les véhicules pour vous rendre à un point central sur l'île. Pour vous obliger à vous y rendre, un gaz mortel en périphérie de l'île vous pousse à passer à l'action.

Surnommé PUBG, le jeu de Tencent est codé sur le moteur graphique Unreal Engine 4 et pour éviter les tricheries, celui-ci intègre un mécanisme anti-triche pour assurer un environnement juste et agréable pour tous les joueurs. Il y a même sur la section Gaming.YouTube.com une page dédiée au jeu en direct.

Les commentaires des premiers joueurs sont très bons. Allez, amusez-vous!