Inspiré de la série télé Black Mirror, le jeu Torn VR arrive ce printemps

André Boily 12-03-2018 | 22h01

Torn VR est un jeu d'aventures et de découvertes dans un monde sombre de science-fiction qui rappelle les fameuses téléséries Black Mirror et Twilight Zone. Développé par Aspyr, le jeu sera offert sur les plateformes PlayStation VR, Vive et Oculus.

Dans le jeu Torn VR, l'action débute en 1953 où le physicien de renom Dr Lawrence Talbot est sur le point de réaliser une percée scientifique majeure. Pendant 64 ans, son manoir est demeuré secret, caché, et son laboratoire et ses travaux de recherche ont été perdus. Jusqu'à maintenant...!

Ce jeu développé par Aspyr fera entrer le joueur dans une zone de mystères et de science-fiction. Ceux qui connaissent la télésérie Black Mirror sur Netflix, laquelle dépeint les technologies actuelles dans ce qu'elles ont de plus sombres et dangereuses ou encore Twilight Zone va piquer l'intérêt de bien des gens.

Un jeu entièrement conçu pour la réalité virtuelle

Aspyr vient de présenter en ligne la bande-annonce de Torn VR que l'on peut voir ci-dessous. À propos, le jeu a été à la base entièrement réalisé pour la réalité virtuelle et les plateformes matérielles PlayStation VR, Oculus et Vive.

Fait à noter, on découvre dans la bande-annonce un outil anti-gravité façon Half-Life pour mouvoir les objets. Et en explorant le manoir, les joueurs devront découvrir une dimension alternative, appelée «Monde parallèle», où le Dr Talbot est détenu.

Les gens derrière le projet Torn VR sont également bien connus comme Neill Glancy (jeu Stranglehold) et Susan O'Connor (les jeux Tomb Raider et BioShock).

Le jeu sera offert au deuxième trimestre cette année.