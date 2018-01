John Cena en vedette d'un film sur Duke Nukem!?!

André Péloquin 23-01-2018 | 14h35

Amateurs de lutte, de jeux vidéo et de films mettant en vedette des lutteurs interprétant des personnages de jeux vidéo, vous allez capoter.



En effet, le lutteur, comédien et homme invisible John Cena serait actuellement en pourparlers pour enfiler les lunettes de soleil d'un personnage culte du gaming des années 90: Duke Nukem.



Bien que le potentiel comédique est grand (Cena est quand même drôle et le jeu l'était tout autant... lorsqu'il n'était pas sexiste, évidemment), The Hollywood Reporter rapporte que le film pourrait être produit par Platinum Dunes, un studio de production mené par Michael Bay qui se spécialise dans les films d'horreur.



On pourrait donc avoir droit à un film «sombre», voire «sérieux» sur Duke Nukem... ce qui serait encore plus hilarant.



Oh, et en parlant de Platinum Dunes, la boîte travaille également à une adaptation du dessin animé Dora The Explorer à paraître en 2019. «Ouate de phoque», en effet.



Et vous? Avez-vous hâte?