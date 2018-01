Du nouveau matériel s'en vient pour le jeu du moment! - Bonne nouvelle pour les adeptes de Fortnite: Battle Royale!

André Péloquin 17-01-2018 | 11h42

Fans de Fortnite: Battle Royale, attachez votre petit planeur avec de la broche, car on a une bonne nouvelle pour vous!



En effet, Epic Games annonçait ce matin que le jeu aura droit à une mise à jour de son environnement dès demain. On y retrouvera maintenant une ville ainsi qu'une mine à explorer.



De plus, lees différentes zones formant la carte de jeu actuelle seront également actualisés.



On se retrouve donc demain sur le champ de bataille!