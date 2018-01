DARK SOULS S'EN VIENT! DARK SOOOOUUUUULLLLSSSS!!! - Les détenteurs de Switch mouillent leurs culottes en ce moment

André Péloquin 11-01-2018 | 11h23

Gros matin pour les propriétaires de Nintendo Switch! Le géant japonais vient d'annoncer ces nouveautés à venir 2018 et celles-ci viennent confirmer plusieurs rumeurs.



Voici donc...

Dark Souls: Remastered (25 mai 2018)

Le jeu culte aura droit à un déridage complet et sera accompagné du supplément Artorias Of The Abbyss. Bref, les fans de Nintendo et de ses jeux qui te prennent par la main vont finalement apprendre la définition du mot «souffrance» et «injustice».



Les fans réagissent



Keven, un habitué de Pèse sur start, a contacté notre collaboratrice Christine Lemus à ce sujet pour lui annoncer qu'il était, et je cite, «bandé raide». Bref, les gamers ont hâte.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze (4 mai 2018)

Mardi, Jean-François Provençal et Julien Corriveau mettaient le feu à notre page Facebook en jouant - et en terminant! - Donkey Kong Country d'un trait.

Ce matin, Nintendo confirme un remake de ce jeu tout d'abord paru sur la Wii U. En prime, on pourra y incarner le surfeur Funky Kong dans un mode pour débutants.

«Toute est dans toute», bref.

Mario Tennis Aces (printemps 2018)

Mario enfile à nouveau un short moulant pour taquiner des balles velues avec sa raquette.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy (été 2018)

Un jeu avec des héroïnes de jeux SNK qui vont s'affronter dans des combats deux contre deux...

D'un côté, je suis content qu'on porte attention au volet féminin des jeux de l'entreprise. De l'autre, ça pue le «fan service» à plein nez.

Espérons que je me trompe!

Hyrule Warriors: Definitive Edition (printemps 2018)

On propose également une version revampée de ce jeu Wii U et 3DS qui inclura gratuitement tous les contenus téléchargeables payants ainsi que des tenues provenant de Breath Of The Wild.

Kirby Star Allies (16 mars 2018)

Il y aura également un nouveau jeu Kirby. J'aimerais faire semblant d'être excité, mais vous méritez mieux que ça.

Payday 2 (27 février 2018)

Nintendo nous propose un remake de ce jeu de vols élaborés et ajoute un nouveau personnage en prime. J'aimerais être plus excité, mais bon...

Ys VIII: Lacrimosa Of Dana (été 2018)

Malheureusement, il n'y aurait aucun lien entre ce jeu de rôle et la tribu de Dana.

Dommage.

Celeste (25 janvier)

Les fans de jeux «qui font rétro» à la Super Meat Boy devraient adorer. Ça s'annonce très bien, en tout cas.

Fe (16 février 2018)

Une aventure à plateformes qui se déroule dans une forêt nordique. N'oubliez pas votre Kanuk alors.

Plus sérieusement, le look «néon» surprend et la bande-annonce rappelle un peu Shadow Of The Colossus. À suivre.

The World Ends With You: Final Remix

On annonce également une nouvelle version de ce jeu Nintendo DS.

Ah bon...

Et ce n'est pas tout...

Nintendo annonce du contenu supplémentaire gratuit qui s'offrira aux joueurs de Super Mario Odyssey lorsqu'ils termineront le jeu.

Pour les fans de Mario + Rabbids Kingdom Battle, on note qu'un nouveau personnage - Donkey Kong! - sera offert aux joueurs. Malheureusement, c'est un téléchargement payant.