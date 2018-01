Nvidia dévoile un écran 65 po... pour vos jeux vidéo

André Boily 08-01-2018 | 17h00

Nvidia présente au CES un écran pour jeux vidéo de 65 pouces 4K avec HDR et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, lequel est également prévu pour la diffusion en continu de services de télé par Internet géré par la plateforme Android TV.

Si vous croyiez que votre écran 30 pouces était assez grand et assez rapide pour afficher vos jeux vidéo préférés, c'est que vous n'avez pas encore vu le BFGD de Nvidia ou, en long, l'écran 65 pouces judicieusement appelé Big Format Gaming Display. Difficile d'être plus clair avec ce nom.

Le concept derrière cet écran géant intégrant les plus récentes technologies d'imagerie 4K et HDR consiste à produire une plateforme très performante pour des fabricants informatiques comme Acer, Asus et HP qui se sont joints à Nvidia pour produire et mettre en marché ce très grand écran 65 po.

Nvidia y a mis le paquet pour que cet investissement vidéo demeure à jour pour quelques années.

Outre la définition 4K et l'imagerie à haute gamme dynamique (HDR), l'écran BFGD intègre la technologie G-Sync qui synchronise le taux de rafraîchissement de l'écran avec celui de la carte graphique.

Sachant le besoin impératif d'un temps de réponse aussi minime que possible, les joueurs pourront jouer à leurs jeux favoris sans délai dans l'image, résume le communiqué de Nvidia.

Pour la télé Internet aussi

Avec la technologie Android TV comme plateforme pour la diffusion continue des services de chaînes télé par Internet, il est possible de passer à un divertissement plus passif comme Netflix ou Amazon Prime Video. L'Assistant Google intégré sert également de commande vocale.

Seul revers, budgétaire cette fois, il vous faudra non seulement plusieurs milliers de dollars pour en acquérir un, mais aussi investir dans l'une des puissantes cartes graphiques GeForce GTX 1080 - au bas mot 1100 $CAN.

Ces écrans BFGD seront offerts dès cet été.

Nvidia a connu une année exceptionnelle en 2017, une performance qui s'illustre en Bourse avec un titre qui a littéralement doublé en moins d'un an, passant de 106 $US à la mi-avril à plus de 220 $ aujourd'hui, notamment grâce à l'implication du groupe dans les systèmes informatiques pour voitures autonomes.