Arena of Valor, le jeu le plus populaire en Chine débarque en Amérique du Nord

André Boily 19-12-2017 | 16h35

Le jeu Arena of Valor de l'imposant groupe Tencent qui ravit près de 200 millions de joueurs en Chine est désormais offert dès aujourd'hui en Amérique.

Le jeu Arena of Valor est si populaire en Chine qu'après un délai d'une heure il s'arrête automatiquement pour prévenir les jeunes de moins de 12 ans d'y jouer trop longtemps. Quelque 80 millions de joueurs s'y amusent chaque jour. Arena of Valor est si populaire qu'on peut voir en direct sur YouTube des batailles commentées.

Disponible sur les plateformes mobiles iOS et Android, Arena of Valor est un jeu d'arène de combat multijoueur (MOBA) de type 5v5, c'est-à-dire où cinq joueurs affrontent en équipe cinq autres joueurs.

Initialement lancé en 2015 par le géant chinois, Tencent veut transformer son succès domestique en succès mondial. Le développeur a retravaillé le jeu pour l'adapter aux marchés américains et européens. Des équipes ont même peaufiné le jeu pour le préparer à chaque pays.

Si les principes fondamentaux du jeu à cinq contre cinq demeurent, le style, la musique et même le folklore d'Asie ont été remplacés par du contenu occidentalisé. Et pour remplacer l'interface de dialogue et de messagerie WeChat peu utilisée ici, le jeu passe par Facebook pour connecter les amis entre eux.

Il faudra voir si le jeu saura plaire et s'imposer chez nous, car d'autres éditeurs de jeux en Asie comme au Japon ont tenté, sans grand succès, d'exporter des jeux sur nos marchés.

Autre embûche, les jeux de stratégie sont habituellement liés à l'univers des jeux sur PC, donc moins présents sur les plateformes mobiles.