Le chanteur et rappeur Frank Ocean est DJ invité pour le jeu culte! - GTA 5: Une nouvelle station radio vraiment «hot» ajoutée au jeu!

André Péloquin 13-12-2017 | 14h15

Rockstar Games n'en finit plus de rajouter du matériel à GTA 5... histoire de faire souffrir les fans qui attendent le Grand Theft Auto 6, assurément.



Plus sérieusement, avec la nouvelle campagne en ligne Doomsday Heist s'ajoute une nouvelle station radio rap et R&B pilotée par nul autre que Frank Ocean!

Comme Gamespot le rapporte, la chaine - qui s'appelle Blonded 97.8 FM (un clin d'oeil à son album Blonde, paru en 2016) - diffuse des pièces du principal intéressé, mais aussi de Jay-Z et même de Marvin Gaye.



En fait, voici quelques chansons que vous pouvez y entendre alors que vous piloterez dangereusement votre voiture dans les rues de Los Santos...