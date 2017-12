Les zombies du jeu World War Z vous attendent en 2018

André Boily 11-12-2017 | 12h05

Très attendu, le nouveau World War Z qui sortira l'an prochain est un jeu de tir et de survie qui se joue en équipe de quatre. L'action se déroule dans plusieurs capitales où les joueurs devront user d'astuces pour survivre et pour bloquer ou freiner les avancées des hordes de morts-vivants.

Ah, les zombies, que ferions-nous sans eux? Chose certaine, les industries du cinéma et des jeux vidéo ne tarissent pas de moyens pour nous donner des frissons et pour nous étonner.

Inspiré du film World War Z, avec Brat Pitt, ce jeu de tir et de survie en équipe de quatre vous emportera dans des missions à travers le globe - Moscou, New York, Jérusalem - où il faudra faire bien plus que de savoir tirer pour survivre aux hordes de zombies. Pour réussir, vous devrez utiliser l'environnement afin de vous en sortir et de rester en vie.

Conçu par Saber Interactive, le jeu sera compatible avec les plateformes PlayStation 4, Xbox One et Steam. Pas de détails encore sur les exigences matérielles recommandées pour jouer à World War Z, ce qui ne manquera d'arriver dans les prochains jours ou semaines.

Site Web du jeu : http://wwzgame.com