Avec 70 millions d'unités vendues, la PS4 surclasse la Xbox

André Boily 07-12-2017 | 18h26

Étonnamment, sans sortir de nouvelle console cette année, Sony arrive en tête du classement des trois grands du jeu vidéo. Le géant japonais a liquidé pas moins de 70 millions de consoles cette année.

C'est le magazine Forbes qui rapporte les chiffres de vente de la console PS4 de Sony. Pas moins de 70,6 millions de consoles ont trouvé une nouvelle demeure dans le monde.

Le plus étonnant est que cette statistique a pu se réaliser sans que Sony sorte de nouvelles consoles cette année, contrairement à ses deux concurrents directs que sont Microsoft et Nintendo.

En effet, le géant américain a lancé en 2017 sa console Xbox One X et le rival japonais Nintendo sa nouvelle Switch. Dans ses ventes, Sony inclut les deux versions de sa PS4, les modèles Slim et Pro.

Le communiqué de Sony fait également état de 2 millions d'unités PSVR, le tout nouveau modèle de réalité virtuelle dont 150 titres ont été publiés atteignant 12,2 millions de copies vendues dans le monde tant sur support physique en boutique qu'en téléchargements numériques.

Sony prévoit dépasser les ventes des consoles antérieures PS3 et 360 qui ont atteint chacune les 84 millions d'unités. Par contre, les 155 M d'unités de la PS2 semblent hors de portée.

Si Microsoft possède la console la plus récente et, forcément, la plus puissante de l'heure, il est trop tard pour rattraper les ventes de la PS4.