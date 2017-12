Nintendo Switch, la console la plus vendue du dernier weekend

André Boily 01-12-2017 | 16h00

Selon les données d'Adobe Insights, la console Switch a été très populaire pendant le weekend de l'Action de grâce, en fait, elle a surclassé sans baisse de prix toutes les autres consoles pourtant disponibles avec de généreux rabais.

Dans la même veine que les ventes du iPhone X pendant le weekend fou qu'est l'Action de grâce sur le plan commercial, avec les vendredi fou et cyber lundi, la console Switch de Nintendo fut l'un des produits les plus vendus parmi plus de 4500 détaillants sondés par la firme d'analyse Adobe Digital Insights.

Et comme l'iPhone X, la Switch qui n'a profité d'aucun rabais fut si populaire qu'elle a relégué loin en fin de classement les autres consoles comme les Xbox One ou PS4 pourtant vendues au rabais. Disons que ça augure bien pour Nintendo d'ici la fin de la période des fêtes.

Double effet de cet engouement, le nombre et la qualité des jeux développés pour cette plateforme compacte et mobile sont appelés à s'améliorer. Et ici on ne parle pas uniquement du marché nord-américain, mais mondial. La fameuse console a pris le chemin chez plus de 7,6 millions de foyers dans le monde.