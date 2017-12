Surviving Mars, le jeu pour coloniser la planète rouge à partir de son foyer

André Boily 24-11-2017 | 22h01

Paradox Interactive va lancer début 2018 un intéressant jeu de stratégie ayant pour base la colonisation de Mars.

S'il y a une planète qui va faire parler d'elle au cours des prochaines années, c'est bien Mars. Avec tous les projets de SpaceX, de la NASA et des projets de fusée pour s'y rendre le plus rapidement possible, pas étonnant de découvrir des produits dérivés comme Surviving Mars.

Créé par Paradox Interactive et Haemimon Games, ce jeu met au défi les joueurs de réaliser une colonisation martienne envers tous les périls techniques et humains susceptibles de survenir et d'y survivre!

Outre le transport par fusée, il vous faudra construire des infrastructures et des habitations, trouver de l'énergie et développer des moyens de subsistance. Et dans ce jeu de gestion et de construction civile extraplanétaire, le plus important sera de maintenir les colons en vie.

Multiplateforme

Surviving Mars sortira en 2018 sur plusieurs plateformes, consoles ou systèmes, et l'éditeur a prévu ratisser large comme vous pouvez le voir :

Steam

Windows

Mac OS

Linux

PlayStation 4

Xbox One

Xbox One X

Faites un détour sur le site de Surviving Mars pour un avant-goût du jeu martien qui sera édité en français.

https://www.survivingmars.com