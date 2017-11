Engouement massif pour le jeu PlayerUnknown's Battlegrounds

André Boily 02-11-2017 | 15h33

Le jeu PlayerUnknown's Battlegrounds, surnommé PUBG, s'attire déjà les honneurs alors qu'il n'est encore qu'en phase d'accès anticipé. Plusieurs le voient comme le jeu de l'année.

PlayerUnknown's Battlegrounds est à la base un jeu très simple. De type «royale bataille» (Battle Royale), ce jeu consiste à ne pas vous faire tuer. Au départ, vous n'avez rien, sans ressources ni arme pour vous défendre, des armes qu'il faut trouver sur une île de 64 km carrés.

Les amateurs en disent beaucoup de bien. PUBG, diminutif de PlayerUnknown's Battlegrounds, serait nerveux, excitant et exigeant à la fois.

Pour y jouer, il faut être équipé d'un ordinateur PC Windows; voir la fiche technique ci-jointe. On peut y jouer en mode solo ou collectif ou en mode groupé escouade contre escouade. Créé par l'éditeur Bluehole, ce jeu en accès anticipé - donc non encore finalisé - est disponible sur la plateforme de jeux en ligne Steam. Le mode en accès anticipé permet à la communauté de joueurs de participer au développement du jeu jusqu'à sa phase définitive et commerciale.

La plateforme demande 37 $CAN pour l'acheter. Cependant, attendez-vous à des bogues et autres problèmes techniques en cours de route. Les commentaires les plus négatifs concernent les tricheurs qui dominent le jeu au point d'en décourager plusieurs.

Configuration minimale requise sur PC: