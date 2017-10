En ligne le 24 octobre, le jeu Destiny 2 sur PC est disponible en prétéléchargement

André Boily 20-10-2017 | 12h43

C'est l'un des jeux les plus importants de la saison et la version sur PC Windows s'annonce visuellement supérieure à ses contreparties PS4 ou Xbox One. Disponible en prétéléchargement, Destiny 2 démarre en ligne le 24 octobre.

Avec la nouvelle version PC Windows qui est présentement disponible en prétéléchargement, le jeu de tir à la première personne Destiny 2 est offert sur trois plateformes, dont Xbox One et PlayStation 4.

Si cette version est la dernière à être offerte, elle s'annonce visuellement supérieure avec une résolution 4K, des taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz et le support des écrans ultra larges 21:9.

Autre avantage de cette version PC Windows, il n'est pas nécessaire d'avoir le nec plus ultra pour y jouer. Le jeu est compatible avec les systèmes Windows 7, 8.1 en version 64 bits et Windows 10 64 bits. Voir plus bas pour les exigences matérielles : mémoire vive, processeur et cartes graphiques.

En téléchargement, le poids du transfert est de 36 Go compressé, mais l'espace disque nécessite 68 Go sur votre disque dur ou SSD électronique.

Offert dès maintenant en prétéléchargement, la version de base du jeu coûte 79,99 $CAN sur Amazon.ca, bestbuy.ca, walmart.ca et ebgames.ca. Deux autres versions sont offertes, Édition passe extension et Édition Deluxe, coûtent jusqu'à 100 $US pour cette dernière sur Battle.net.

Site du jeu : https://www.destinythegame.com/ca/fr/home

Exigences matérielles minimales

CPU Intel: Intel Core i3-3250 3.5 GHz ou Intel Pentium G4560 3.5 GHz

CPU AMD: AMD FX-4350 4.2 GHz

GPU Nvidia: Nvidia GeForce GTX 660 2 Go ou GTX 1050 2 Go

GPU AMD: AMD Radeon HD 7850 2 Go

Mémoire vive : 6 Go

Exigences matérielles recommandées

CPU Intel: Intel Core i5-2400 3.4 GHz ou i5 7400 3.5 GHz

CPU AMD: AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHz

GPU Nvidia: Nvidia GeForce GTX 970 4 Go ou GTX 1060 6 Go

GPU AMD: AMD R9 390 8 Go

Mémoire vive : 8 Go

Bande-annonce de Destiny 2